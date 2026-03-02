3.75 BYN
Серыя землетрасенняў скалынула раён сакрэтнай базы ў Невадзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Серыя загадкавых землетрасенняў адбылася ў раёне Невады недалёка ад звышсакрэтнай ваеннай базы, вядомай як "Зона 52". Там дзесяцігоддзямі праводзіліся ядзерныя выпрабаванні.
Геалагічная служба ЗША зафіксавала 16 штуршкоў магнітудай больш як 2,5 за апошнія суткі і больш як 100 на працягу мінулага тыдня сілай ад 1 да 3. Усе яны назіраліся ў радыўсе 50 міль ад палігона.
Супадзенне штуршкоў па часе з пачаткам атакі ЗША і Ізраіля на Іран выклікае падазрэнні аб магчымай сувязі з ваеннымі эксперыментамі.