Скандал у Літве: прэм'ер-міністр вязе мужа і дзяцей у Італію за дзяржаўны кошт
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве разгараецца скандал, які будзе каштаваць прэм'ер-міністру краіны як мінімум рэпутацыі, а, магчыма, і пасады.
Інга Ругіненэ 6 сакавіка адпраўляецца ў Італію з візітам. Аднак раптам высветлілася, што ў склад дэлегацыі ўключаны яе муж і дзеці: іх паездка таксама будзе аплачана з бюджэту.
Канцылярыя кіраўніка ўрада сцвярджае, што блізкія прэм'ера былі запрошаны італьянскім бокам. Аднак навіна аб паездцы сямейства выклікала ў літоўцаў моцнае нездавальненне: яны шчыра не разумеюць, чаму родныя чыноўнікаў лятаюць на экскурсіі за кошт падаткаплацельшчыкаў?
Рэйтынг папулярнасці Ругіненэ і без таго нізкі - каля 20 %.