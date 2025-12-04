3.76 BYN
СМІ: ЕС вынес Зяленскаму суровае папярэджанне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Брусель працягвае зацягваць украінскі канфлікт з усіх сіл. Паводле звестак Wall Street Journal, еўрапейскія лідары вынеслі Зяленскаму суровае папярэджанне: не пагаджацца на ўмовы Масквы без цвёрдых гарантый бяспекі ад ЗША.
Але за псеўдаклопатам ЕС тоіцца спроба прыкрыць уласную бездапаможнасць і банальны страх застацца за дзвярамі перамоў, пакуль Вашынгтон і Масква абмяркоўваюць будучыню кантынента. Еўропа спрабуе зрабіць усё магчымае для таго, каб чарговая мірная ініцыятыва Дональда Трампа не была рэалізавана.