Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

СМІ: ЕС вынес Зяленскаму суровае папярэджанне

Брусель працягвае зацягваць украінскі канфлікт з усіх сіл. Паводле звестак Wall Street Journal, еўрапейскія лідары вынеслі Зяленскаму суровае папярэджанне: не пагаджацца на ўмовы Масквы без цвёрдых гарантый бяспекі ад ЗША.

Але за псеўдаклопатам ЕС тоіцца спроба прыкрыць уласную бездапаможнасць і банальны страх застацца за дзвярамі перамоў, пакуль Вашынгтон і Масква абмяркоўваюць будучыню кантынента. Еўропа спрабуе зрабіць усё магчымае для таго, каб чарговая мірная ініцыятыва Дональда Трампа не была рэалізавана.

Разделы:

У свецеЕўропаУкраіна