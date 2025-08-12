3.72 BYN
СМІ: польскія фірмы плануюць скараціць 80 тыс. рабочых месцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Антыбеларуская і антырасійская пазіцыя Варшавы дорага абыходзіцца простым палякам.
Мясцовыя СМІ б'юць трывогу: польскія фірмы плануюць скараціць да канца 2025 года 80 тыс. рабочых месцаў і звольніць супрацоўнікаў. Колькасць запланаваных звальненняў удвая перавышае аналагічныя паказчыкі мінулага года і нават больш, чым у перыяд пандэміі. Найбольш значнае скарачэнне персаналу чакаецца ў хімічнай прамысловасці і транспартным сектары.
Паводле інфармацыі Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Польшчы, у сакавіку 2025 года ўзровень беспрацоўя ў краіне склаў 5,4 %, а агульная колькасць беспрацоўных перавысіла 830 тыс. чалавек.