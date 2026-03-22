СМІ: Прыярытэты аперацыі на Блізкім Усходзе змяніліся
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прыярытэты аперацыі на Блізкім Усходзе змяніліся. Пра гэта паведамляе Washington Post. У матэрыяле адзначаецца, што службовыя асобы ў ЗША і Ізраілі бачаць у фінале вайны з Іранам бітву за кантроль над Армузскім пралівам і ключавымі энерааб'ектамі. Калі спачатку "на кароткі час здавалася магчымым" зрынуць уладу ў Іране і назаўжды пазбавіць краіну перспектыў уладання ядзернай зброяй, то зараз гэта лічаць малаверагодным.
Галоўнае ж - ізноў адкрыць Армузскі праліў, удакладняюць журналісты. У артыкуле падкрэсліваецца, што ліквідацыя іранскай блакады праліва магла б дазволіць Трампу згарнуць вайну, заявіўшы пра перамогу, і спыніць глабальны энергетычны крызіс.