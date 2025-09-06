3.70 BYN
СМІ заявілі, што Трамп рыхтуецца да магчымых перамоў са Старшынёй КНР
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і яго каманда ціха рыхтуюцца да магчымай сустрэчы са Старшынёй КНР Сі Цзіньпінам. Перамовы могуць адбыцца ў кастрычніку ў Паўднёвай Карэі на палях саміту Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва, пра гэта паведамляе CNN.
Зараз вядуцца сур'ёзныя абмеркаванні магчымасці правядзення двухбаковай сустрэчы, аднак канкрэтных планаў пакуль няма. Тэлеканал нагадаў, што падчас тэлефоннай размовы ў жніўні 2025 года кітайскі лідар запрасіў Трампа і яго жонку наведаць Паднябесную, на што прэзідэнт ЗША адказаў узаемнасцю, хоць даты не былі вызначаны.