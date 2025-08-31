Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

СМІ: ЗША жадаюць пабудаваць "Блізкаўсходнюю Рыўеру" на руінах Газы

Вайна яшчэ не скончана, а Штаты ўжо фантазуюць, што далей. Як піша Washington Post, ЗША разглядаюць план пасляваеннага аднаўлення і развіцця сектара Газа.

Вашынгтон возьме пад апеку анклаў мінімум на дзесяцігоддзе, пакуль ён не ператворыцца ў "бліскучы турыстычны курорт" і высокатэхналагічны цэнтр.

Праект прадугледжвае часовае перасяленне ўсяго насельніцтва. Уладальнікам зямлі будзе прапанаваны лічбавы токен у абмен на права перабудовы сваёй уласнасці. Таксама кожнаму палесцінцу, які вырашыў з'ехаць, будзе выплачана 5 тысяч долараў гатоўкай і субсідыі на пакрыццё арэнды і гадавое харчаванне.