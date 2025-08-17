3.71 BYN
Стаў вядомы расклад перамоў Трампа з Зяленскім і лідарамі ЕС
Стаў вядомы расклад перамоў з Трампом у Белым доме. У Вашынгтон ужо прыбыў Зяленскі.
Пачатак сустрэчы запланаваны на 20:15 па мінскім часе. На перамовы адведзена гадзіна. Пасля гэтага, у 22:00, запланавана сустрэча з еўрапейскімі лідарамі.
Як удакладняе Bloomberg, Зяленскі, накіроўваючыся ў Вашынгтон, сутыкнуўся з дылемай: рызыкнуць выклікаць гнеў амерыканскага лідара або прыняць хуткую мірную здзелку. Паводле даных агенцтва, зараз яго мэты на сустрэчы ў Белым доме такія: даведацца больш пра патрабаванні Расіі, пазначыць тэрміны трохбаковай сустрэчы, а таксама падштурхнуць Вашынгтон да санкцый супраць Масквы. Пры гэтым пазіцыя на перамовах ускладняецца рознагалоссямі паміж ЗША, Кіевам і іншымі саюзнікамі: хоць Зяленскага і будзе суправаджаць група еўрапейскіх лідараў, тут - сумненні, што яны змогуць паўплываць на Трампа.
Адразу некалькі выданняў заяўляюць, што Еўропа баіцца адпускаць Зяленскага аднаго ў Вашынгтон. Прадстаўнікі ЕС асцерагаюцца яго згоды на мірны план, які прапаноўвае Уладзімір Пуцін.
Зрэшты, Трамп у сацыяльных сетках ужо намякнуў, як можна хутка скончыць канфлікт - як мінімум пагадзіцца на прызнанне Крыма расійскім і забыць пра членства Кіева ў НАТА. Зяленскі ж, мяркуючы па ўсім, пачынае ўжо адказваць. На прапанову гаспадара Белага дома ён напісаў, што мір павінен быць працяглым, а не як гады назад, калі Украіну нібыта прымусілі аддаць Крым і частку ўсходу. Аднак пры гэтым, як адзначаюць СМІ, ён усё ж гатовы пайсці на ўступкі і пагадзіцца на мірнае ўрэгуляванне канфлікту па бягучай лініі фронту.