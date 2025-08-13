3.72 BYN
Сустрэча Пуціна і Трампа справакавала сапраўдны хаос у гасцінічным сектары Аляскі
Уладзімір Пуцін у рамках падрыхтоўкі да сустрэчы з Дональдам Трампам на Алясцы правёў нараду з членамі вышэйшага кіраўніцтва Расіі, а таксама прадстаўнікамі ўрада і Адміністрацыі Прэзідэнта.
Раней аб падрабязнасцях сустрэчы лідараў дзвюх краін паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта па знешняй палітыцы Юрый Ушакоў. Паводле яго словаў, падрыхтоўка да мерапрыемства ўступіла ў завяршальную фазу. Ужо ўзгоднена праграма перамоў.
Нагадаем, сустрэча адбудзецца на Алясцы, у Анкарыджы на базе "Эльмендорф-Рычардсан".
"Плануецца, што ўсё пачнецца заўтра, 15 жніўня, прыкладна ў 11:30 па мясцовым часе з гутаркі Уладзіміра Уладзіміравіча Пуціна і Дональда Трампа. Сустрэча пройдзе ў фармаце тэт-а-тэт з удзелам перакладчыкаў. Затым адбудуцца перамовы ў пашыраным складзе дэлегацый, якія працягнуцца за рабочым сняданкам", - расказаў па тэлефоне памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушакоў(глядзіце відэа).