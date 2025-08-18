3.71 BYN
Сустрэча Трампа з Зяленскім і лідарамі ЕС прайшла ў Белым доме. Раскажам пра вынікі перамоў
Аўтар:Таццяна Волкава
Адмова ад неадкладнага спынення агню ў карысць доўгатэрміновага свету. Такі вынік перамоў Трампа з Зяленскім і еўрапейскай дэлегацыяй з удзелам генеральнага сакратара НАТА і афіцыйных асоб ЗША ў Белым доме.
Еўрапейцам не ўдалося схіліць Вашынгтон да націску на Маскву, выключана таксама ўступленне Украіны ў НАТА: бакі сышліся на тым, што Украіне неабходны іншыя гарантыі бяспекі.
У найбліжэйшай перспектыве - правядзенне двухбаковых перамоў Масквы і Кіева (глядзіце відэа).