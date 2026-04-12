Сусветны банк прагназуе дэфіцыт рабочых месцаў к 2040 году
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На фоне нестабільнасці на Блізкім Усходзе і запаволення сусветнай эканомікі фарміруецца новая глабальная пагроза - недахоп рабочых месцаў.
Сусветны банк папярэджвае аб новым крызісе. Кіраўнік арганізацыі адзначыў, што дэфіцыт рабочых месцаў к 2040 году можа дасягнуць 800 млн. Праз 10-15 гадоў рынак працы зможа даць толькі траціну неабходных вакансій. Гэта значыць, што сотні мільёнаў людзей застануцца без сродкаў да існавання.