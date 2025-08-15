3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Сусветныя СМІ абмяркоўваюць важныя дэталі перамоў Пуціна і Трампа
Сустрэча двух лідараў - на першых палосах літаральна ўсіх сусветных СМІ. Wall Street Journal адзначыў: "Погляды ўсяго свету былі прыкаваныя да Трампа і Пуціна".
Пры гэтым тэлеканал CNN звярнуў увагу на парадак выступленняў лідараў: як правіла, на сумесных прэс-канферэнцыях першым выступае кіраўнік боку, які прымае. Аднак у Анкорыджы прэзідэнт Дональд Трамп назіраў за тым, як Уладзімір Пуцін пачаў прэс-канферэнцыю. Партал Axios падкрэсліў, што Трамп, прынамсі публічна, прыйшоў да высновы, што гэта сустрэча прайшла паспяхова.
А ў матэрыяле Bloomberg адзначаецца, што прэс-канферэнцыя рушыла ўслед за самай доўгай асабістай сустрэчай двух лідараў. Агенцтва робіць здагадку, што гутарка ўзмоцніць трывогу ў еўрапейскіх сталіцах і ў Кіеве, паколькі адсоўвае іх уклад у верагоднае пагадненне па ўкраінскім пытанні на другі план.