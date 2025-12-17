3.68 BYN
Талерантнасць па-еўрапейску: у Францыі адмовіліся ад "Раства"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Францыі пад маркай "інклюзіўнасці" працягваецца барацьба з уласнымі традыцыямі. Як паведамляе Le Figaro, у 2025 годзе ў афіцыйных святочных віншаваннях у Парыжы пазбягаюць слова "Раство", замяняючы яго на нейтральнае "вясёлыя святы".
Такая "карэктнасць" прадыктавана рэкамендацыямі Еўракамісіі, якая актыўна прасоўвае альтэрнатыўныя фармулёўкі. Ведамства выпусціла ўнутраную інструкцыю для чыноўнікаў, дзе прама рэкамендуе знаходзіць альтэрнатыву слову "Раство" для прасоўвання інклюзіўнага падыходу.
Такія рэкамендацыі выклікалі жорсткую крытыку і былі трактаваныя як спроба знішчэння хрысціянскіх каранёў Еўропы. Аднак у Парыжы вырашылі сваю палітыку талерантнасці давесці да абсурду.