Талерантнасць па-еўрапейску: у Францыі адмовіліся ад "Раства"

У Францыі пад маркай "інклюзіўнасці" працягваецца барацьба з уласнымі традыцыямі. Як паведамляе Le Figaro, у 2025 годзе ў афіцыйных святочных віншаваннях у Парыжы пазбягаюць слова "Раство", замяняючы яго на нейтральнае "вясёлыя святы".