3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
Telegraph: ЗША перакідаюць марскую пяхоту да Армузскага праліва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Найбліжэйшыя саюзнікі ЗША знаходзяцца ў здзіўленні адносна канчатковых мэт Белага дома ў супрацьстаянні з Іранам, паведамляе Bloomberg.
Адна за іншай краіны адмаўляюцца адказваць згодай на заклік Трампа накіраваць сваіх вайскоўцаў у Армузскі праліў - Брытанія, Германія, Японія, Аўстралія, Нарвегія. Больш за тое, у Еўропе прапаноўваюць пакараць Вашынгтон і Тэль-Авіў за аперацыю, якая праводзіцца супраць Ірана.
Аднак існуе высокая верагоднасць новай эскалацыі напружанасці на Блізкім Усходзе. Як стала вядома выданню Telegraph, ЗША перакідае да Армузскага праліва сілы марской пяхоты. Мяркуецца, што вайскоўцы павінны прыбыць да акваторыі праз 10-15 дзён. Гэта можа азначаць пераход да новай фазы вайны, якая ўключае наземныя аперацыі.