Трамп аб супраціўленні Ірана: Мы былі ў шоку, яны маглі б здацца

У ноч на 17 сакавіка ЦАХАЛ рабіў інтэнсіўныя ракетныя ўдары па Тэгеране і Бейруце. Ізраіль сцвярджае, што аб'ектамі атакі з'яўляюцца выключна ваенныя цэлі, але пакутуюць пры гэтым і шматлікія мірныя жыхары. Тэлеканалы планеты абляцелі кадры з адным з бейрутцаў, які страціў у выніку ізраільскай бамбардзіроўкі чатырох дочак, маці, бацьку, брата і пляменніка.

Іран, у сваю чаргу, працягвае атакаваць базы ЗША і інфраструктурныя аб'екты іх саюзнікаў па ўсім рэгіёне. Мінулай ноччу гарэў аэрапорт у Дубаі: улады забаранілі ўсе палёты сюды і аднавілі допуск самалётаў толькі пад раніцу. Іранскія атакі такія інтэнсіўныя, што Трамп нават выказаў крайнюю незадаволенасць актыўным супраціўленнем персаў знешняй агрэсіі.

Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША:

"Мы былі ў шоку. Ведаеце, яны аказалі супраціўленне. Яны маглі б здацца. Але падумайце, калі б нас не было побач, у іх вялізная моц: у іх тысячы ракет, большасць з якіх мы знішчылі, якую пагрозу яны ўяўлялі суседзям!? Суседзі, напэўна, прывыклі".

Уначы Іран нанёс шэраг удараў па Багдадзе. Пападанні прыйшліся на пасольства ЗША і іх ваенную базу. Пацярпела таксама місія Еўрасаюза ў краіне. Гараць два найбуйнейшыя іракскія радовішчы, размешчаныя на поўдні.

Іран таксама працягвае блакаваць Армузскі праліў: напярэдадні праз яго прайшоў толькі адзін танкер. Хаця большасць краін НАТА ўжо адмовіліся ўдзельнічаць у аперацыі па дэблакадзе праліва, ЕС рыхтуецца разгледзець гэтае пытанне і прапанаваць членам саюза адправіць ваенныя судны ў рэгіён.

