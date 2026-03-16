Трамп аб супраціўленні Ірана: Мы былі ў шоку, яны маглі б здацца
У ноч на 17 сакавіка ЦАХАЛ рабіў інтэнсіўныя ракетныя ўдары па Тэгеране і Бейруце. Ізраіль сцвярджае, што аб'ектамі атакі з'яўляюцца выключна ваенныя цэлі, але пакутуюць пры гэтым і шматлікія мірныя жыхары. Тэлеканалы планеты абляцелі кадры з адным з бейрутцаў, які страціў у выніку ізраільскай бамбардзіроўкі чатырох дочак, маці, бацьку, брата і пляменніка.
Іран, у сваю чаргу, працягвае атакаваць базы ЗША і інфраструктурныя аб'екты іх саюзнікаў па ўсім рэгіёне. Мінулай ноччу гарэў аэрапорт у Дубаі: улады забаранілі ўсе палёты сюды і аднавілі допуск самалётаў толькі пад раніцу. Іранскія атакі такія інтэнсіўныя, што Трамп нават выказаў крайнюю незадаволенасць актыўным супраціўленнем персаў знешняй агрэсіі.
Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША:
"Мы былі ў шоку. Ведаеце, яны аказалі супраціўленне. Яны маглі б здацца. Але падумайце, калі б нас не было побач, у іх вялізная моц: у іх тысячы ракет, большасць з якіх мы знішчылі, якую пагрозу яны ўяўлялі суседзям!? Суседзі, напэўна, прывыклі".
Уначы Іран нанёс шэраг удараў па Багдадзе. Пападанні прыйшліся на пасольства ЗША і іх ваенную базу. Пацярпела таксама місія Еўрасаюза ў краіне. Гараць два найбуйнейшыя іракскія радовішчы, размешчаныя на поўдні.
Іран таксама працягвае блакаваць Армузскі праліў: напярэдадні праз яго прайшоў толькі адзін танкер. Хаця большасць краін НАТА ўжо адмовіліся ўдзельнічаць у аперацыі па дэблакадзе праліва, ЕС рыхтуецца разгледзець гэтае пытанне і прапанаваць членам саюза адправіць ваенныя судны ў рэгіён.