Трамп аб'явіў аб пачатку перамоў наконт кантролю над Грэнландыяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп аб'явіў аб пачатку перамоў наконт кантролю над Грэнландыяй і выказаў упэўненасць у дасягненні ўзаемавыгаднага пагаднення, якое прынясе карысць як Амерыцы, так і Еўропе.
Пры гэтым Трамп не ўдакладніў, пра якія ўзгодненыя пытанні ён гаворыць і з кім вядуцца перамовы, але паўтарыў, што Грэнландыя патрэбная ЗША для гарантавання нацбяспекі.
Першапачаткова Трамп настойваў на тым, каб Грэнландыя ўвайшла ў склад ЗША. Гэта выклікала пратэст з боку ўлад Даніі і самой Грэнландыі. Пазней Трамп прыняў прапанову генеральнага сакратара НАТА Марка Рутэ аб перамовах аб кампрамісным варыянце.