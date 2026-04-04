Трамп абяцае ўдары па іранскіх электрастанцыях і мастах

Прэзідэнт ЗША заявіў, што ў аўторак, 7 красавіка, будуць нанесены ўдары па іранскіх электрастанцыях, а таксама па мастах, калі Тэгеран не адновіць рух цераз Армузскі праліў.

"Аўторак стане адначасова "днём электрастанцый" і "днём мастоў" у Іране", - напісаў Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы.

У сваім паведамленні амерыканскі лідар, выкарыстоўваючы ненарматыўную лексіку, заклікаў улады Ірана "адкрыць праліў". На наступным тыдні мінае крайні тэрмін, што вылучыў Трамп для таго каб Іран альбо заключыў здзелку з ЗША, альбо аднавіў Армузскі транзіт.

