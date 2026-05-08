Трамп адхіліў умовы Тэгерана па спыненні вайны

Трамп афіцыйна адхіліў сустрэчныя прапановы Ірана па ўрэгуляванні канфлікту.

Прэм'ер-міністр Пакістана, які выступае пасрэднікам у перамовах, пацвердзіў атрыманне іранскага плана, аднак у Белым доме яго палічылі непрымальным.

Па інфармацыі СМІ, ключавы спрэчны момант - лёс іранскай ядзернай праграмы. Вашынгтон патрабуе адмовы ад стварэння ядзернай зброі, дэмантажу часткі ядзерных аб'ектаў і забароны на ўзбагачэнне ўрану тэрмінам на 20 гадоў.

Іран у адказ прапанаваў спачатку спыніць баявыя дзеянні і пачаць 30-дзённыя перамовы. Тэгеран таксама гатовы часткова вывезці запасы высокаабагачанага ўрану ў трэцюю краіну і паступова адкрыць Армузскі праліў у абмен на зняцце санкцый і абмежаванняў.

