Трамп адхіліў умовы Тэгерана па спыненні вайны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп афіцыйна адхіліў сустрэчныя прапановы Ірана па ўрэгуляванні канфлікту.
Прэм'ер-міністр Пакістана, які выступае пасрэднікам у перамовах, пацвердзіў атрыманне іранскага плана, аднак у Белым доме яго палічылі непрымальным.
Па інфармацыі СМІ, ключавы спрэчны момант - лёс іранскай ядзернай праграмы. Вашынгтон патрабуе адмовы ад стварэння ядзернай зброі, дэмантажу часткі ядзерных аб'ектаў і забароны на ўзбагачэнне ўрану тэрмінам на 20 гадоў.
Іран у адказ прапанаваў спачатку спыніць баявыя дзеянні і пачаць 30-дзённыя перамовы. Тэгеран таксама гатовы часткова вывезці запасы высокаабагачанага ўрану ў трэцюю краіну і паступова адкрыць Армузскі праліў у абмен на зняцце санкцый і абмежаванняў.