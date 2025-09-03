3.70 BYN
Трамп анансаваў новую сустрэчу з Пуціным
Тэлефонная размова прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з еўрапейскімі лідарамі была вельмі напружанай, паведамляе нямецкая газета Bild. Супярэчнасці закранулі энергетычнае пытанне.
Трамп заявіў, што еўрапейцам варта перастаць купляць нафту ў Расіі. Паводле звестак Белага дома, Масква за адзін год атрымала больш чым 1 млрд еўра ад продажу паліва ў Еўрасаюз.
Пры гэтым кааліцыя настойвае на ўдзеле ЗША ў далейшым націску на Расію. Так, еўрапейцы прапанавалі накіраваць у Вашынгтон сваіх прадстаўнікоў, каб стварыць рабочую групу па сумесных санкцыях.
Рэакцыя Трампа на гэтую ініцыятыву пакуль не вядомая. Аднак паведамляецца, што ён плануе ў найбліжэйшы час пагаварыць з прэзідэнтам Расіі. Трамп таксама размясціў у сацсетцы сваю фатаграфію з Уладзімірам Пуціным перад перамовамі на Алясцы.
Вынікі сустрэчы кааліцыі пакуль няпэўныя - Макрон заявіў, што ва Украіну будуць накіраваныя войскі кааліцыі пасля завяршэння канфлікту. Аднак краіны адна за адной паведамляюць, што не будуць пасылаць туды сваіх вайскоўцаў.