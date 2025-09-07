3.70 BYN
Трамп чакае еўрапейскіх палітыкаў у Вашынгтоне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрапейскія лідары ў найбліжэйшы час прыляцяць у ЗША, каб абмеркаваць украінскі канфлікт. Пра гэта сказаў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп у зносінах з журналістамі.
Акрамя таго, ён паведаміў, што на працягу пары дзён збіраецца пагаварыць з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Трамп дабавіў, што ён "не ў захапленні" ад сітуацыі з расійска-ўкраінскім канфліктам, але зноў выказаў упэўненасць у тым, што канфрантацыя хутка будзе ўрэгулявана.
