Трамп чакае здзелкі з Іранам у найбліжэйшыя 48 гадзін

Ізноў гучаць абнадзейлівыя заявы аб хуткай здзелцы з Іранам з вуснаў амерыканскага кіраўніцтва. З Вашынгтона са спасылкай на крыніцы ў Белым доме паведамляюць, што ўзгаднення ўмоў мірнага пагаднення чакаюць на працягу найбліжэйшых 48 гадзін. Дональд Трамп ізноў выказаўся вельмі аптымістычна, хоць і прызнаў, што бакі ўжо не раз былі блізкія да дасягнення канчатковай дамоўленасці (глядзіце відэа).

