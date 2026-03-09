Глядзець анлайнПраграма ТБ
Трамп дапусціў зняцце часткі санкцый з нафтавай галіны некаторых краін

Трамп на фоне росту цэнаў на паліва дапусціў зняцце часткі сваіх санкцый супраць нафтавай галіны іншых краін. "А ўводзіць іх зноў, магчыма, не прыйдзецца, паколькі адновіцца мір", - адзначыў палітык.

Ці закране гэта расійскую нафту, невядома. Але раней Рэйтэр паведамляў, што Белы дом разглядае аслабленне санкцый супраць Масквы ў нафтавай сферы.

Сітуацыя на сусветным рынку чорнага золата была адной з тэм тэлефоннай размовы лідараў ЗША і Расіі. Трамп 9 сакавіка вечарам патэлефанаваў Пуціну. Па словах прадстаўніка расійскага прэзідэнта, асноўны акцэнт быў зроблены на сітуацыі вакол Ірана і ўкраінскім урэгуляванні. Абмяркоўвалася ў тым ліку і тэма Венесуэлы.

