3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Трамп дапусціў зняцце часткі санкцый з нафтавай галіны некаторых краін
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп на фоне росту цэнаў на паліва дапусціў зняцце часткі сваіх санкцый супраць нафтавай галіны іншых краін. "А ўводзіць іх зноў, магчыма, не прыйдзецца, паколькі адновіцца мір", - адзначыў палітык.
Ці закране гэта расійскую нафту, невядома. Але раней Рэйтэр паведамляў, што Белы дом разглядае аслабленне санкцый супраць Масквы ў нафтавай сферы.
Сітуацыя на сусветным рынку чорнага золата была адной з тэм тэлефоннай размовы лідараў ЗША і Расіі. Трамп 9 сакавіка вечарам патэлефанаваў Пуціну. Па словах прадстаўніка расійскага прэзідэнта, асноўны акцэнт быў зроблены на сітуацыі вакол Ірана і ўкраінскім урэгуляванні. Абмяркоўвалася ў тым ліку і тэма Венесуэлы.