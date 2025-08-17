3.71 BYN
Трамп і Зяленскі абмеркавалі ўмовы будучага міру
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што Украіна ў НАТА не ўступіць, але атрымае зброю ў якасці гарантый бяспекі - праўда, за кошт Альянсу. Ад Украіны патрабуецца згода на шэраг тэрытарыяльных уступак і вывядзенне войскаў з Данбаса. Пасля гэтага канфлікт можа быць спынены з улікам сітуацыі на зямлі.
У сваю чаргу Кіеву будуць дадзены гарантыі бяспекі, якія менавіта - мяркуецца абмеркаваць пасля. Зяленскі напярэдадні катэгарычна адпрэчыў магчымасць тэрытарыяльных саступак. Пазней з'явіліся ўдакладненні: аддаць тэрыторыі Украіна гатова дэ-факта, але без юрыдычнага прызнання. Аднак націск Трампа здольны прымусіць змяніць гэту пазіцыю.
Як адбылося з адзеннем: Зяленскаму перадалі катэгарычнае патрабаванне амерыканскага боку, каб ён з'явіўся на сустрэчу ў дзелавым касцюме. У Вашынгтон украінец прыбыў у звыклым для сябе выглядзе, але ў Белы дом з'явіўся ўжо ў пінжаку, за што Трамп яго нават пахваліў.
Відавочна, красавіцкая сустрэча з Трампам, якая скончылася скандалам, глыбока траўміравала Зяленскага, і ён не жадае выпрабоўваць цярпенне амерыканскага лідара зноў. Цалкам верагодна, на змесце перамоў гэты страх таксама адбіўся. Менавіта таму, як лічыцца, падтрымаць Зяленскага прыбыў у Вашынгтон уражлівы дэсант еўрапейскіх палітыкаў.
Між тым з амерыканскага боку ў сустрэчах удзельнічаюць віцэ-прэзідэнт Ды Вэнс і дзяржсакратар Марка Рубіа - усе яны вядомыя сваёй жрсткай пазіцыяй па Украіне і ў якасці эфектыўных перагаворшчыкаў.
Стала вядома, што па выніках сустрэч публікаваць якую-небудзь выніковую заяву не плануецца.