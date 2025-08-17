Трамп і Зяленскі абмеркавалі ўмовы будучага міру

У сваю чаргу Кіеву будуць дадзены гарантыі бяспекі, якія менавіта - мяркуецца абмеркаваць пасля. Зяленскі напярэдадні катэгарычна адпрэчыў магчымасць тэрытарыяльных саступак. Пазней з'явіліся ўдакладненні: аддаць тэрыторыі Украіна гатова дэ-факта, але без юрыдычнага прызнання. Аднак націск Трампа здольны прымусіць змяніць гэту пазіцыю.

Як адбылося з адзеннем: Зяленскаму перадалі катэгарычнае патрабаванне амерыканскага боку, каб ён з'явіўся на сустрэчу ў дзелавым касцюме. У Вашынгтон украінец прыбыў у звыклым для сябе выглядзе, але ў Белы дом з'явіўся ўжо ў пінжаку, за што Трамп яго нават пахваліў.