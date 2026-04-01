Трамп мае намер адмяніць права на грамадзянства ЗША па праве нараджэння

Трамп мае намер адмяніць магчымасць на амерыканскае грамадзянства па праве нараджэння. Зараз дзіця любых іншаземцаў, якое з'явілася на свет у ЗША, аўтаматычна становіцца амерыканцам. Узнік нават "радзільны турызм" - жанчыны прыязджалі ў Штаты спецыяльна.

2 красавіка Трамп павінен абараніць сваё рашэнне ў Вярхоўным судзе, дзе ў яго шмат і праціўнікаў, і прыхільнікаў.

Права на грамадзянства па нараджэнні лічыцца ў Амерыцы адным з фундаментальных. Напрыклад, Абаму абвінавачвалі ў тым, што яго пасведчанне аб нараджэнні на Гаваях падробленае, а значыць ён незаконна атрымаў пашпарт грамадзяніна і стаў прэзідэнтам.

