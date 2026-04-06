Трамп паабяцаў Блізкаму Усходу "залатое стагоддзе"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Трамп не ўтойвае весялосці на фоне дамоўленасці аб двухтыднёвым спыненні агню з Іранам і будучых перамоў, а таксама абяцае надыход "залатога стагоддзя" на Блізкім Усходзе.
Паводле яго словаў, і Іран, і астатнія краіны больш не хочуць кровапраліцця. Палітык заявіў, ЗША акажуць дапамогу ў аднаўленні транспартных зносін у Армузскім праліве, не забыўшы ўзгадаць пры гэтым пра магчымасць зарабіць вялікія грошы.
Пры гэтым Трамп запэўніў, што Тэгеран неўзабаве зможа пачаць працэс аднаўлення, аднак Штаты "будуць побач", каб упэўніцца, што ўсё ідзе добра.
Фота ТАСС