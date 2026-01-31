3.75 BYN
Трамп пажартаваў пра тры новыя штаты ў складзе ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Куды завядуць амбіцыі Трампа? Прэзідэнт ЗША пажартаваў аб планах зрабіць Грэнландыю, Канаду і Венесуэлу амерыканскімі штатамі.
"Вашынгтон пост" прыводзіць цытату гаспадара Белага дома: "У мяне ніколі не было намеру зрабіць Грэнландыю 51-м штатам. Я хацеў зрабіць Канаду 51-м штатам. Грэнландыя будзе 52-м, Венесуэла можа быць 53-м".
У матэрыяле ўдакладняецца: амерыканскі лідар сказаў гэта на закрытай ад журналістаў вячэры. Трамп таксама адзначыў, што Штаты не збіраюцца ўрывацца ў Грэнландыю, яны плануюць яе купіць.
Фота ТАСС