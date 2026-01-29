3.75 BYN
Трамп разглядае пашыраны спіс ваенных мер для аказання ціску на Тэгеран
Трампу прапанавалі пашыраны спіс ваенных мер для аказання ціску на Тэгеран. Паводле даных СМІ, варыянты ўключаюць у тым ліку правядзенне войскамі ЗША сухапутных рэйдаў на іранскіх аб'ектах.
Афіцыйна Вашынгтон пакуль не ўзгадніў прымяненне сілы супраць Тэгерана. Трамп заяўляе, што палічыў бы за лепшае не выкарыстоўваць ваенны сцэнарый. Яго мэта - упэўніць Тэгеран адмовіцца ад ядзернай зброі. Таксама ЗША павялічылі сваю ваенна-марскую групоўку на Блізкім Усходзе да 10 баявых караблёў з прыбыццём у рэгіён яшчэ аднаго ракетнага эсмінца.
У той жа час, як паведамляе Financial Times, краіны Персідскага заліва "вядуць перамовы як з ЗША, так і з Іранам, каб знізіць напружанасць" паміж дзвюма краінамі. Выступіць пасрэднікам паміж Тэгеранам і Вашынгтонам прапанаваў прэзідэнт Турцыі Эрдаган.