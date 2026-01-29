Трамп разглядае пашыраны спіс ваенных мер для аказання ціску на Тэгеран

Трампу прапанавалі пашыраны спіс ваенных мер для аказання ціску на Тэгеран. Паводле даных СМІ, варыянты ўключаюць у тым ліку правядзенне войскамі ЗША сухапутных рэйдаў на іранскіх аб'ектах.



Афіцыйна Вашынгтон пакуль не ўзгадніў прымяненне сілы супраць Тэгерана. Трамп заяўляе, што палічыў бы за лепшае не выкарыстоўваць ваенны сцэнарый. Яго мэта - упэўніць Тэгеран адмовіцца ад ядзернай зброі. Таксама ЗША павялічылі сваю ваенна-марскую групоўку на Блізкім Усходзе да 10 баявых караблёў з прыбыццём у рэгіён яшчэ аднаго ракетнага эсмінца.

