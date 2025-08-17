Трамп рыхтуе глебу для правядзення трохбаковай сустрэчы

Змястоўныя заявы будуць зроблены ўжо пасля вынікаў пашыранай сустрэчы з удзелам еўрапейскіх лідараў. Амерыканскі бок спадзяецца, што цяперашнія перамовы дадуць магчымасць правесці сустрэчу ў трохбаковым фармаце: Пуцін, Трамп, Зяленскі. Белы дом, як паведамлялася раней, хацеў бы яе арганізаваць ужо 22 жніўня. Аднак яна стане магчымай, толькі калі 18 жніўня атрымаецца дабіцца дазволу калі не ўсіх, то, прынамсі, большасці самых сур'ёзных супярэчнасцяў.

"Сустрэча з Пуціным была добрай, ёсць шанц на атрыманне выніку. Калі ў нас пройдзе ўсё добра сёння, будзе трохбаковая сустрэча. Сёння будзе альбо здзелка, альбо не здзелка. Калі не - падтрымка Украіне спыняецца" , - сказаў прэзідэнт ЗША.

Вядома, што еўрапейцы падрыхтавалі для Зяленскага нешта накшталт шпаргалкі: ён павінен да апошняга пярэчыць тэрытарыяльным саступкам, а калі будзе вымушаны здацца, тады яму варта дабіцца, каб перамовы ўгразлі ў абмеркаванні гарантый бяспекі. Белы дом гатовы да такой стратэгіі, а таму прадказаць зыход цяперашніх сустрэч цалкам немагчыма.