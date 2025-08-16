Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп разглядае магчымасць правядзення сустрэчы па ўкраінскай праблеме ў трохбаковым фармаце ўжо 22 жніўня. Для абмеркавання кампрамісаў на будучых перамовах ён заўтра прыме у сябе Уладзіміра Зяленскага.

Калі верыць уцечкам у амерыканскія СМІ, Трамп збіраецца прапанаваць Кіеву перадаць пад кантроль расійскай арміі тэрыторыю Данбаса з наступным падпісаннем нейкага пагаднення. ЗША гатовы даць Украіне гарантыі бяспекі, але не праз уступленне гэтай краіны ў НАТА.

Напярэдадні Зяленскі авансам ужо адпрэчыў усе гэтыя ініцыятывы. Аднак яго яшчэ чакаюць анлайн-перамовы з еўрапейскімі саюзнікамі, а сярод іх адзінства зусім няма. Напрыклад, канцлер Германіі Фрыдрых Мерц вітае рашэнне Пуціна і Трампа не аб'яўляць перамір'е, але адразу ўзяць курс на заключэнне канчатковага пагаднення.