Трамп спадзяецца правесці трохбаковыя перамовы ўжо 22 жніўня
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп разглядае магчымасць правядзення сустрэчы па ўкраінскай праблеме ў трохбаковым фармаце ўжо 22 жніўня. Для абмеркавання кампрамісаў на будучых перамовах ён заўтра прыме у сябе Уладзіміра Зяленскага.
Калі верыць уцечкам у амерыканскія СМІ, Трамп збіраецца прапанаваць Кіеву перадаць пад кантроль расійскай арміі тэрыторыю Данбаса з наступным падпісаннем нейкага пагаднення. ЗША гатовы даць Украіне гарантыі бяспекі, але не праз уступленне гэтай краіны ў НАТА.
Напярэдадні Зяленскі авансам ужо адпрэчыў усе гэтыя ініцыятывы. Аднак яго яшчэ чакаюць анлайн-перамовы з еўрапейскімі саюзнікамі, а сярод іх адзінства зусім няма. Напрыклад, канцлер Германіі Фрыдрых Мерц вітае рашэнне Пуціна і Трампа не аб'яўляць перамір'е, але адразу ўзяць курс на заключэнне канчатковага пагаднення.
Падчас відэаканферэнцый Зяленскага з еўрапейцамі вырашыцца, якая будзе пазіцыя Старога Свету ў пытанні ўкраінскага канфлікту з улікам вынікаў сустрэчы на Алясцы. Магчыма, 18 жніўня Зяленскага ў госці да Трампа будуць суправаджаць еўрапейскія лідары. Ехаць падахвоціўся прэзідэнт Фінляндыі - Аляксандр Стуб пасябраваў з Трампам на глебе любові да гольфа і спадзяецца, што здолее абараніць Зяленскага ад скандалаў у Белым доме. У Вашынгтон могуць адправіцца таксама Мерц і Макрон.
Фота РІА Навіны