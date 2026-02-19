3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Трамп уводзіць 10-працэнтныя мыты для ўсіх краін свету
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З 24 лютага ўступаюць у сілу новыя 10-працэнтныя мыты ЗША на тавары з усіх краін свету. Распараджэнне не закране тавары, якія, на думку гаспадара Белага дома, "неабходныя амерыканскай эканоміцы". Санкцыі будуць дзейнічаць 150 дзён.
Трамп заявіў, што выкарыстаў для іх увядзення адно з палажэнняў закона аб гандлі 1974 года. Далей для захавання гэтых мер ужо патрабуецца згода Кангрэса ЗША.
Такое рашэнне было прынята пасля таго, як Вярхоўны суд ЗША злічыў пазапраўнымі многія з мыт, уведзеных адміністрацыяй Трампа. Разам з тым міністр фінансаў ЗША заклікаў улады іншых дзяржаў выконваць умовы гандлёвых пагадненняў, заключаных з Амерыкай.