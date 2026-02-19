Трамп уводзіць 10-працэнтныя мыты для ўсіх краін свету

З 24 лютага ўступаюць у сілу новыя 10-працэнтныя мыты ЗША на тавары з усіх краін свету. Распараджэнне не закране тавары, якія, на думку гаспадара Белага дома, "неабходныя амерыканскай эканоміцы". Санкцыі будуць дзейнічаць 150 дзён.

Трамп заявіў, што выкарыстаў для іх увядзення адно з палажэнняў закона аб гандлі 1974 года. Далей для захавання гэтых мер ужо патрабуецца згода Кангрэса ЗША.