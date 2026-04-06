Трампа могуць паспрабаваць адхіліць ад улады

Група дэмакратаў у Кангрэсе ЗША плануе ініцыяваць актывацыю 25-й папраўкі да Канстытуцыі для адхілення прэзідэнта ЗША ад улады.

Як пішуць мясцовыя СМІ, ад кабінета міністраў патрабуюць прызнаць Трампа недзеяздольным і перадаць паўнамоцтвы віцэ-прэзідэнту Вэнсу.

Фармальнай падставай сталі нядаўнія пагрозы Ірану. У Дэмакратычнай партыі заяўляюць, што выказванні не могуць заставацца без палітычнай і прававой ацэнкі. Адзначаецца, што калі кабінет міністраў не падтрымае ініцыятыву, Кангрэс павінен запусціць працэс імпічменту.

