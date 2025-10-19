3.70 BYN
У Аўстрыі ў снежні закрыюць апошні цэнтр прыёму ўкраінскіх бежанцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Са студзеня 2026 года ў Аўстрыі не застанецца ні аднаго месца для часовага размяшчэння ўкраінскіх бежанцаў.
Усіх, хто прыбывае, размяркоўваюць у спецыяльныя цэнтры, у якіх яны жывуць у перыяд паміж рэгістрацыяй у паліцыі і афармленнем у сістэме так званага базавага забеспячэння. Аднак апошні з дзеючых цэнтраў у Вене закрыюць да канца 2025 года.
Аўстрыйскія ўлады плануюць змяніць міграцыйную палітыку, робячы больш жорсткім крытэрый адбору для атрымання дапамог.