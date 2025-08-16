Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Албаніі плануюць зрабіць нейрасетку членам Кабінета міністраў

Албанія можа стаць першай краінай планеты, якая кіруецца нейрасеткамі.

Прэм'ер-міністр Эдзі Рама заявіў, што, калі таго пажадаюць выбаршчыкі, ён гатовы ўключыць штучны інтэлект у састаў кабінета міністраў. З падтрымкай гэтай ідэі выступілі і некаторыя чыноўнікі.

Цалкам верагодна, што рэалізаваць гэту задуму паспрабуюць ужо ў найбліжэйшы час. Зрэшты, самі кіраванцы сыходзіць на супакой таксама не збіраюцца. Яны хацелі б перадаручыць нейрасеткам руцінную адміністрацыйную працу, а тое, што называецца палітыкай і прыносіць славу з грашыма, пакінуць за сабою.