У Албаніі плануюць зрабіць нейрасетку членам Кабінета міністраў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Албанія можа стаць першай краінай планеты, якая кіруецца нейрасеткамі.
Прэм'ер-міністр Эдзі Рама заявіў, што, калі таго пажадаюць выбаршчыкі, ён гатовы ўключыць штучны інтэлект у састаў кабінета міністраў. З падтрымкай гэтай ідэі выступілі і некаторыя чыноўнікі.
Цалкам верагодна, што рэалізаваць гэту задуму паспрабуюць ужо ў найбліжэйшы час. Зрэшты, самі кіраванцы сыходзіць на супакой таксама не збіраюцца. Яны хацелі б перадаручыць нейрасеткам руцінную адміністрацыйную працу, а тое, што называецца палітыкай і прыносіць славу з грашыма, пакінуць за сабою.