У Беларусі пільна сочаць за вучэннямі НАТА ля меж і групоўкай войскаў альянсу ў Польшчы

"Жалезныя ваўкі" ля беларускіх меж. Польшча і краіны Балтыі - Эстонія, Латвія і Літва - сталі ключавой пляцоўкай для ваенных вучэнняў НАТА ў 2025 годзе. Манеўры ідуць тут практычна ў рэжыме нон-стоп.

І натуральна, афіцыйна манеўры пазіцыянуюцца як адказ на расійска-беларускія вучэнні "Захад-2025". На справе - гэта толькі прычына для вялікай колькасці сіл альянсу ў рэгіёне і патэнцыяльных правакацый пад прыкрыццём манеўраў.

У Беларусі пільна сочаць за вучэннямі НАТА ля меж, а таксама за групоўкай войскаў альянсу ў Польшчы. Аб гэтым заявілі ў Мінабароны і падкрэслілі, што ў выпадку ўзнікнення пагрозы з боку НАТА, Мінск гатовы да дзеянняў у адказ (гл. у відэа).