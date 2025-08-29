3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
У Белым доме пераканаліся, што Еўропа не хоча міру ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўропа сабатуе намаганні Трампа па спыненні вайны ва Украіне, лічыць Белы дом. Пра гэта піша Axios. Як адзначаецца, некаторыя еўрапейскія лідары публічна падтрымліваюць намаганні прэзідэнта ЗША па спыненні вайны ва Украіне, пры гэтым таемна спрабуючы перашкодзіць прагрэсу, які быў дасягнуты пасля саміту на Алясцы.
На публікацыю адрэагавалі ў Маскве. Як заявіў кіраўнік Расійскага фонду прамых інвестыцый Кірыл Дзмітрыеў, нават Вашынгтон зараз бачыць, што лідары краін Еўрасаюза зацягваюць урэгуляванне канфлікту ва Украіне. Ён заклікаў Брусель спыніць падрываць рэальны мірны працэс і выбраць дыпламатыю, а не лжывыя наратывы.