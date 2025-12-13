У Берліне адбыўся чарговы раўнд перамоў паміж Украінай і ЗША

Важны раўнд перамоў паміж дэлегацыямі Украіны і ЗША прайшоў у Берліне. Сустрэча была прысвечана пошуку кампрамісаў па спыненні вайны, абмеркаванню гарантый бяспекі для Украіны і магчымай адмове Кіева ад імкнення ўступіць у НАТА ў абмен на альтэрнатыўныя гарантыі ад ЗША і ЕС.