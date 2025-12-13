У Берліне стартавалі перамовы аб спыненні агню ва Украіне

У Берліне стартуе новы раўнд перамоў па вырашэнні сітуацыі вакол Украіны. У нямецкую сталіцу прыбылі прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі: спецпасланнік прэзідэнта Трампа Сціў Уіткаф і яго саветнік Джарэд Кушнер. Яны сустрэнуцца з еўрапейскімі лідарамі і ўкраінскай дэлегацыяй.