У Берліне стартавалі перамовы аб спыненні агню ва Украіне
У Берліне стартуе новы раўнд перамоў па вырашэнні сітуацыі вакол Украіны. У нямецкую сталіцу прыбылі прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі: спецпасланнік прэзідэнта Трампа Сціў Уіткаф і яго саветнік Джарэд Кушнер. Яны сустрэнуцца з еўрапейскімі лідарамі і ўкраінскай дэлегацыяй.
Паводле звестак СМІ, перамовы праходзяць ва ўмовах павышанай сакрэтнасці. Чакалася, што кіраўнік кіеўскага рэжыму далучыцца да іх 15 снежня, аднак Уладзімір Зяленскі ўжо прыехаў у Германію.
Пры гэтым украінская дэлегацыя будзе прадстаўлена новым пашыраным складам. У яе ўвайшлі прэм'ер краіны, кіраўнік Мінэканомікі, начальнік Генштаба, а таксама супрацоўнікі разведслужбаў. Па словах Зяленскага, гэта зроблена з-за таго, што падчас сустрэч будзе абмяркоўвацца не толькі мірнае вырашэнне канфлікту, але і гарантыі бяспекі.