У Бразіліі праходзіць нарада па сітуацыі ў Венесуэле
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Улады Бразіліі склікалі экстранную нараду для абмеркавання аперацыі ЗША супраць Венесуэлы і захопу Мадуры. Як заявіў Лула да Сілва, выбухі на тэрыторыі Венесуэлы, захоп яе прэзідэнта - гэта перасячэнне чырвонай лініі і небяспечны прэцэдэнт для свету.
Правялі аператыўнае пасяджэнне і лідары краін Карыбскай супольнасці. Яны заявілі, што сітуацыя ў Венесуэле выклікае сур'ёзную заклапочанасць, а таксама можа мець наступствы для суседніх дзяржаў. У сваю чаргу ў МЗС Венесуэлы настойваюць на вяртанні Мадуры на пасаду і гарантыях яго фізічнай недатыкальнасці.