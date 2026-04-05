У Бруселі абмяркоўваюць нарміраванне энергаспажывання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З-за канфлікту на Блізкім Усходзе Еўрасаюз рыхтуецца да глабальнага энергетычнага крызісу.
Іспанскае выданне El País паведамляе, што Брусель разглядае нарміраванне спажывання энергіі. Абмяркоўваецца вяртанне да надзвычайных мер, якія прымяняліся пасля пачатку канфлікту ва Украіне, у тым ліку абмежаванні на ацяпленне і кандыцыянаванне, аддаленая праца, скарачэнне авіяперавозак. Усё гэта, як мяркуюць еўрачыноўнікі, можа стаць неабходнасцю ў выпадку зацягвання ваенных дзеянняў.
На сённяшні дзень кошт газу ў Еўропе павялічыўся прыкладна на 70 %, нафты - на 60 %. Паводле ацэнак Еўракамісіі, дадатковыя выдаткі на імпарт паліва ўзраслі на 14 млрд еўра.