У Еўропе з пачатку вайны ў Іране газ падаражэў на 70 %, нафта - на 60 %
З пачатку аперацыі ЗША і Ізраіля супраць Ірана цэны на газ у Еўрасаюзе выраслі на 70 %, на нафту - на 60 %.
Еўракамісія заклікае грамадзян як мага радзей карыстацца аўтамабілямі, а таксама адмовіцца ад пералётаў.
На фоне дэфіцыту авіяпаліва найбуйнейшыя кампаніі планеты скарачаюць колькасць рэйсаў. Сярод іх амерыканская United Airlines, а таксама перавозчыкі Новай Зеландыі, В'етнама і Швецыі.
Дэфіцыту бензіну ў Першым свеце пакуль удаецца пазбегнуць у асноўным дзякуючы рэзкаму росту цэн.
Вырашэннем праблемы было б аднаўленне паставак нафты па трубаправодзе "Дружба", але і тут усё дрэнна. Прэм'ер Славакіі Фіца раскрытыкаваў Еўракамісію за няздольнасць націснуць на Зяленскага.
Эстонія і Латвія апярэдзілі Германію і Нідэрланды па цэнах на прадукты. Паводле звестак Eurostat, год таму самыя высокія цэны ў ЕС былі адзначаны ў Люксембургу і склалі 126 % ад сярэдняга ўзроўню.
Эстонія знаходзіцца на дзявятым радку: узровень кошту прадуктаў тут перавышае 105 %. Кошт ежы ў Бельгіі, Грэцыі, Кіпры і Італіі толькі нязначна саступае эстонскаму ўзроўню цэн.
У Латвіі прадукты харчавання каштуюць 103 %, а ў Літве - 99 %. Неабходна яшчэ ўлічваць, што па ўзроўні зарплат Прыбалтыка знаходзіцца фактычна ў аўтсайдарах Еўропы.