Масква і Вашынгтон працягваюць рыхтаваць глебу для будучых перамоў. Як заявіла прадстаўнік МЗС Расіі Марыя Захарава, для падрыхтоўкі сустрэчы лідараў РФ і ЗША Уладзіміра Пуціна і Дональда Трампа зараз вядзецца "глыбокая і сапраўды сур'ёзная" дыпламатычная праца.

Аднак у ЕС жадаюць сарваць любыя мірныя дзеянні па Украіне, там перайшлі да актыўных падрыўных намаганняў.

Пра намер сарваць сустрэчу Пуціна і Трампа ў Будапешце заявіў і кіраўнік МЗС Венгрыі Петэр Сіярта. Згодна з яго словамі, пераважная большасць палітыкаў Еўрасаюза зацікаўлена ў працягу вайны, і таму яны зробяць усё магчымае, каб гэты саміт не адбыўся. Аднак дыпламат запэўніў, Будапешт са свайго боку зробіць усё, што ў яго сілах, для поспеху сустрэчы.