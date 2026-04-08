У Эстоніі даражэе газ

Газ для эстонскіх спажыўцоў стане даражэйшым. Найбуйнейшыя прадаўцы блакітнага паліва з мая павысяць прайс у пакетах са зменлівай цаной больш як на траціну. Пра гэта пішуць эстонскія СМІ.

Тарыфы павялічацца на 20-30 еўрацэнтаў за кубаметр. Прычым кіраўнік адной з кампаній адзначыў, што цана іх гнуткага пакета для бытавых кліентаў заставалася нязменнай у сакавіку і красавіку, нягледзячы на рост на 65 % рыначнага кошту газу, выкліканы эскалацыяй канфлікту ў Іране.