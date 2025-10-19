У Францыі распавялі новыя падрабязнасці рабавання Луўра

Рабаванне здзейснілі 4 чалавекі: адзін быў за рулём пад'ёмніка, іншы на пасажырскім. Яшчэ двое па лесвіцы падняліся на другі паверх і выявілі акно электрапілой. Паведамляецца, у музеі спрацавала сігналізацыя, а злачынцы пагражалі ахоўнікам.

Тым часам у Сетцы публікуюць кадры, на якіх адзін з зламыснікаў выкрывае вітрыну ў галерэі Апалона. У працэсе людзі вакол нават не звяртаюць увагі на зламысніка. Злачынцы выкралі 9 прадметаў з калекцыі Напалеона, уключаючы калье, брошку і дыядэму. Два выкрадзеныя экспанаты ўжо знойдзены.