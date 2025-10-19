3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
У Францыі распавялі новыя падрабязнасці рабавання Луўра
Адбылося дзёрзкае рабаванне парыжскага Луўра пасярод дня, злачынцы пакуль застаюцца на волі.
Пракуратура Парыжа разглядае дзве асноўныя версіі налёту на музей - магчымы варыянт рабавання як заказнога, так і з мэтай адмывання сродкаў. Паведамляецца, што злачынцы самі прывезлі аўтагідрападымальнік да будынка.
Рабаванне здзейснілі 4 чалавекі: адзін быў за рулём пад'ёмніка, іншы на пасажырскім. Яшчэ двое па лесвіцы падняліся на другі паверх і выявілі акно электрапілой. Паведамляецца, у музеі спрацавала сігналізацыя, а злачынцы пагражалі ахоўнікам.
Тым часам у Сетцы публікуюць кадры, на якіх адзін з зламыснікаў выкрывае вітрыну ў галерэі Апалона. У працэсе людзі вакол нават не звяртаюць увагі на зламысніка. Злачынцы выкралі 9 прадметаў з калекцыі Напалеона, уключаючы калье, брошку і дыядэму. Два выкрадзеныя экспанаты ўжо знойдзены.