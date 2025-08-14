3.72 BYN
У Германіі хочуць змяніць парадак выдачы дапамог бежанцам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Улады Германіі нечакана вырашылі перагледзець сацпадтрымку мігрантаў.
З ініцыятывай замест сацдапамогі бежанцам выдаваць беспрацэнтны крэдыт выступілі сацыял-дэмакраты. Яны прапаноўваюць спісваць частку крэдыту тым, хто хутка ўладкоўваецца на працу і пачынае выплачваць узносы ў сістэму сацыяльнага страхавання. А за хуткае пагашэнне запазычанасці будуць падаваць скідкі.
Зялёныя і левыя ўжо раскрытыкавалі гэту ідэю, назваўшы яе "прымусовым абцяжараннем даўгамі бедных пластоў насельніцтва".
Паводле даных Bild, Германія выдаткавала летась 22 млрд еўра на выплаты сацыяльных дапамог асобам без нямецкіх пашпартоў. Большасць іх іх - украінцы.