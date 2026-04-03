У Германіі пачасціліся выпадкі скарыстання агнястрэльнай зброі

Рэдкі дзень у Берліне абыходзіцца без стральбы, у тым ліку ў месцах масавага збору людзей. Аб гэтым піша газета Bild са спасылкай на нямецкую паліцыю.

Усяго за тры дні адбылося тры інцыдэнты: апошнія літаральна напярэдадні. Мужчыны ў масках адкрылі агонь па бары ў раёне Нойкельн, калі там знаходзіліся людзі. Таксама ў горадзе Зігбург 12 чалавек пацярпелі з-за ўзрыву страйкбольнай гранаты ў вагоне цягніка.