Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

У Кішынёве праходзіць масавы пікет з патрабаваннем адстаўкі ўрада

Малдаўскія сацыялісты 1 красавіка праводзяць масавы пікет у Кішынёве ля будынка ўрада. Рэзкі скачок цэн на энерганосьбіты прывёў да росту цэн на ўсе прадукты і паслугі. Гэта ператварае насельніцтва краіны ў жабракоў.

Сацыялісты патрабуюць неадкладнай адстаўкі ўрада і прыняцця праграмы нацыянальнага выратавання.

Бяздзейнасць улад ужо паставіла Малдову на мяжу харчовага крызісу. Яшчэ некалькі месяцаў або нават тыдняў і ў краіне пачнецца паўнавартасны голад, лічаць удзельнікі пікета.

Разделы:

У свецеЕўропа