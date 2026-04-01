У Кішынёве праходзіць масавы пікет з патрабаваннем адстаўкі ўрада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Малдаўскія сацыялісты 1 красавіка праводзяць масавы пікет у Кішынёве ля будынка ўрада. Рэзкі скачок цэн на энерганосьбіты прывёў да росту цэн на ўсе прадукты і паслугі. Гэта ператварае насельніцтва краіны ў жабракоў.
Сацыялісты патрабуюць неадкладнай адстаўкі ўрада і прыняцця праграмы нацыянальнага выратавання.
Бяздзейнасць улад ужо паставіла Малдову на мяжу харчовага крызісу. Яшчэ некалькі месяцаў або нават тыдняў і ў краіне пачнецца паўнавартасны голад, лічаць удзельнікі пікета.