3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
У Латвіі пачалі прымусова адбіраць памежныя землі пад ваенную інфраструктуру
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У латышоў, якія жывуць каля мяжы з Расіяй і Беларуссю, пачалі адбіраць землі для будаўніцтва ваеннай інфраструктуры.
У рамках першай чаргі адчужэння апавяшчэнні атрымалі амаль 200 фізічных і юрыдычных асоб. У другую чаргу трапяць яшчэ больш за 300 адрасатаў.
У якасці мер згадваецца будынак супрацьтанкавых равоў, размяшчэнне перашкод, уладкаванне сховішчаў для інжынерна-тэхнічных матэрыялаў і іншыя тэхнічныя рашэнні для цяжкасці перамяшчэнняў патэнцыяльнага праціўніка.
Пры гэтым як латвійскія ўлады будуць кампенсаваць адабраныя ўчасткі - уласнікам не распавялі.