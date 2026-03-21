У Латвіі пачалі прымусова адбіраць памежныя землі пад ваенную інфраструктуру

У латышоў, якія жывуць каля мяжы з Расіяй і Беларуссю, пачалі адбіраць землі для будаўніцтва ваеннай інфраструктуры.

У рамках першай чаргі адчужэння апавяшчэнні атрымалі амаль 200 фізічных і юрыдычных асоб. У другую чаргу трапяць яшчэ больш за 300 адрасатаў.

У якасці мер згадваецца будынак супрацьтанкавых равоў, размяшчэнне перашкод, уладкаванне сховішчаў для інжынерна-тэхнічных матэрыялаў і іншыя тэхнічныя рашэнні для цяжкасці перамяшчэнняў патэнцыяльнага праціўніка.