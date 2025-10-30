3.70 BYN
У Латвіі з 2 па 10 лістапада пройдзе актыўная фаза вучэнняў "Рашучы воін"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Латвіі праводзяцца чарговыя манеўры НАТА. З 2 па 10 лістапада ў балтыйскай рэспубліцы пройдзе актыўная фаза вучэнняў "Рашучы воін".
У іх удзельнічаюць вайскоўцы Паўночнаатлантычнага альянсу і Нацыянальных узброеных сіл Латвіі.
Актыўная фаза прадугледжвае інтэнсіўнае перамяшчэнне ваеннай тэхнікі па дарогах, мясцовым жыхарам параілі з разуменнем паставіцца да магчымых цяжкасцяў.