У Латвіі з 2 па 10 лістапада пройдзе актыўная фаза вучэнняў "Рашучы воін"

У Латвіі праводзяцца чарговыя манеўры НАТА. З 2 па 10 лістапада ў балтыйскай рэспубліцы пройдзе актыўная фаза вучэнняў "Рашучы воін".

У іх удзельнічаюць вайскоўцы Паўночнаатлантычнага альянсу і Нацыянальных узброеных сіл Латвіі.

Актыўная фаза прадугледжвае інтэнсіўнае перамяшчэнне ваеннай тэхнікі па дарогах, мясцовым жыхарам параілі з разуменнем паставіцца да магчымых цяжкасцяў.

Разделы:

У свецеЕўропа