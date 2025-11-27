3.72 BYN
У Літве са студзеня падаражэе электрычнасць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве з новага года падаражэе электрычнасць. Новыя максімальныя цэны на грамадскія пастаўкі павялічаць на 8,5 %. Адзначаецца, што на рост цэн "у значнай ступені паўплываў складальнік цэн на інфраструктуру".
Нагадаем, што Літва, як і іншыя краіны Балтыі, перайшла на еўрапейскае энергетычнае абсталяванне пасля выхаду з беларуска-расійскай сістэмы БРЭЛЛ. З тых часоў пачаліся праблемы з ростам цэн, пры гэтым колькасць блэкаутаў у краіне павялічваецца.