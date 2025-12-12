У Літве збанкрутавалася буйная швейная кампанія: звальняюць усіх работнікаў

Крызісная сітуацыя назіраецца ў тэкстыльнай прамысловасці Літвы. Так, кампанія ў Каўнаскім раёне, якая прапрацавала амаль 30 гадоў, звальняе ўсіх сваіх работнікаў. Гэта дзясяткі чалавек.

Паводле слоў кіраўніка, у Літве растуць выдаткі на працу, а экспартныя рынкі не здольныя кампенсаваць гэтыя выдаткі.



Асноўныя кліенты - Скандынавія і Заходняя Еўропа - няўхільна памяншаюць колькасць заказаў з-за падзення попыту. Акрамя таго, як растлумачыў збяднелы прадпрымальнік, швейная прамысловасць у краіне асуджана з-за дзяржаўнай палітыкі. Швачак зараз у Літве не рыхтуюць, паколькі не засталося адпаведных прафтэхвучылішчаў.